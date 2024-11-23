Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı dinletisinin Türkiye prömiyeri önceki akşam yapıldı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

Bir çatı altında sanat için toplanmak ne güzel bir görüntü. Oturduğunuz koltuktan sağa sola baktığınızda insanların sanat için heyecanlı olması ne kadar umut verici. Bir de müzikle şiir buluştu mu salonda bulunan yüzlerce insanda hüzün, özlem, coşku bir arada. Önceki akşam öyle bir sanat etkinliği vardı. Duyguların birleştiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” dinletisinde Selçuk Yöntem’den müzik eşliğinde şiirler dinledik. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği proje, dünya prömiyerini Londra’da yaptı. “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” sezon boyunca dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Yöntem, Nâzım Hikmet, Haydar Ergülen, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi usta şairlerin eserlerini seslendirdi.

Yöntem’e sahnede deyim yerindeyse büyülü sesiyle Duygu Soylu, Viyana’da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomáš Liška ve macar perküsyoncu András Dés gitar virtüözü Cenk Erdoğan eşlik etti.

Okan Bayülgen, Mustafa Denizli, Elif Dürüst, Birol Namoğlu gibi isimlerin katıldığı gecede konuşan Yöntem, “Londra’da gerçekleştirdiğimiz dünya prömiyeri sonrası İstanbul’da dinleyicilerle buluşmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Olağanüstü bir gece yaşadık. Şiir ve müziğe konuklar ve sohbet eşlik etti. Seyirciyi duyguyla buluşturduk. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ederim” dedi.