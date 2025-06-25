'Selfie' çekilmek istedi: 300 yıllık tabloyu yırttı!

İtalya’nın tarihi Floransa kentinde bulunan Uffizi Galerisi’nde 300 yıllık bir tablo, bir ziyaretçinin fotoğraf çektirmek isterken düşmesi sonucu zarar gördü.

Uffizi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, zarar gören eser, 1712 yılında ressam Anton Domenico Gabbiani tarafından yapılan Toskana Prensi Ferdinando de’ Medici portresiydi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre ziyaretçi, tablo önünde selfie çekmek isterken geriye doğru düştü ve tabloya çarparak tuvalin yırtılmasına neden oldu.





Müze, olayın ardından tablonun onarıma alındığını ve Goya, Tiepolo, Canaletto gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı yaklaşık 150 başyapıtın bulunduğu serginin 2 Temmuz’a kadar kapatıldığını duyurdu.

ZİYARETÇİ TESPİT EDİLDİ, YARGIYA BİLDİRİLDİ

Uffizi Galerisi yetkilileri, tabloya zarar veren kişinin kimliğinin tespit edilerek polis tarafından yargı mercilerine bildirildiğini açıkladı.





“ZİYARETÇİLER MÜZEYE SELFIE İÇİN GELİYOR”

Uffizi Galerisi Müdürü Simone Verde, sosyal medya uğruna yapılan dikkatsiz davranışların kültürel mirası tehdit ettiğini vurguladı. Verde, “Ziyaretçilerin sosyal medya için meme ya da selfie yapmak amacıyla müzelere gelme sorunu giderek artıyor. Kurumsal ciddiyetimize ve kültürel mirasa saygıyla bağdaşmayan davranışları engellemek için çok net sınırlar belirleyeceğiz” dedi.





BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANDI

Bu ayın başlarında benzer bir olay Verona’daki Palazzo Maffei Müzesi’nde de yaşandı. Ziyaretçilerin dikkatsizliği sonucu zarar gören eserler, müzelerdeki güvenlik ve ziyaretçi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.



