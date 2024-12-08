Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:32

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür tarafından düzenlenen "Ayşe Şasa Anma Günleri" programı, Türk sinemasının usta senaristlerinden Ayşe Şasa'yı vefatının 10. yılında anmak için çeşitli etkinliklerle başladı. Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte paneller, söyleşiler, film gösterimleri ve konserler yer alıyor.

Polat: "Ayşe Şasa, sinemada ve yaşamda kendini ifade etmiş bir isimdir."

Programın açılışında konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Ayşe Şasa'nın sinemadaki eserleriyle ve yaşamıyla unutulmaz bir iz bıraktığını ifade etti. Polat, Şasa'nın özellikle sinema alanında kendini ifade etme çabasıyla ön plana çıktığını belirterek, "Ayşe Şasa, hakikati arama mücadelesiyle onurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürme çabasını ortaya koymuş, eserleriyle topluma hizmet etmeye devam eden özel bir değerdir" dedi.

"DOSTLARININ GÖZÜNDEN AYŞE ŞASA" PANELİ

Programın önemli bölümlerinden biri olan "Dostlarının Gözünden Senarist ve yazar Ayşe Şasa Beyoğlu Sineması'nda anıldı" başlıklı panelde, Şasa’nın hayatı ve eserleri farklı yönleriyle ele alındı.

Sinema eleştirmeni Sevin Okyay, Şasa’nın kendisine yol gösterici olduğunu ifade ederek, "Ayşe, cesaretini hiçbir zaman kaybetmedi. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez, insanları dinlemeye her zaman hazırdı," dedi.

Yazar Yıldız Ramazanoğlu ise Şasa'nın Batı değerlerine teslim olmadan kendi kimliğini koruma çabasına dikkat çekti. "Ayşe Şasa, Türk modernleşmesiyle yüzleşmiş, kendi değerlerimizi keşfetme ve kimliğimizi oluşturma konusunda önemli fikirler ortaya koymuştur," dedi.

Sinema yazarı İhsan Kabil, Şasa'nın özellikle gençlerle iletişim kurmaya önem verdiğini belirterek, onun her kesimden insanı dünyasına kabul ettiğini ve toplumsal şizofreni gibi konuları cesurca ele aldığını dile getirdi.

FİLM GÖSTERİMLERİ VE SÖYLEŞİLER

Etkinlik kapsamında Ayşe Şasa’nın kaleme aldığı ve Türk sinemasına kazandırdığı eserler de izleyiciyle buluşuyor. "Dinle Neyden", "Balatlı Arif", "Güllü", "Hiçbir Gece" ve "Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe" gibi filmlerin gösterimlerinin yanı sıra İlber Ortaylı ve Beşir Ayvazoğlu’nun katılacağı "Bir Ruh Macerası" söyleşisi de programda yer alıyor.

UNUTULMAZ BİR ANMA ETKİNLİĞİ

"Bir kısa filmimde büyük katkıları oldu," diyen yönetmen Murat Pay, Ayşe Şasa’nın sinema ve tasavvuf arasındaki bağını ortaya koyan fikirlerinin eserlerine yön verdiğini belirtti.

12 Aralık’a kadar sürecek olan "Ayşe Şasa Anma Günleri" programı, Türk sinemasına damga vurmuş bu önemli ismi anmak ve eserlerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla yoğun bir katılımla devam ediyor.