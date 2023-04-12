Serezli’nin oyunu Türkiye turnesinde
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nevra Serezli’yi 11 sene sonra sahneyle buluşturan “Ağaçlar Ayakta Ölür”, nisan ve mayıs ayı boyunca Türkiye turnesine çıkıyor.
Duygusal hikâyesiyle ve usta oyuncuların performanslarıyla seyircinin beğenisini kazanan oyunun biletleri Biletinial platformunda.
Oyunun tarihleri şöyle; 16 Nisan’da Konya Devlet Tiyatrosu, 18 Nisan’da Kütahya Dinari Kültür Merkezi, 25 Nisan’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Nisan’da Ordu Kültür Sanat Merkezi, 27 ve 28 Nisan’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi, 29 Nisan’da Sinop Kültür Merkezi, 2 Mayıs’ta Karabük Leyla Dizdar Kültür Merkezi, 3 Mayıs’ta Zonguldak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi, 6 Mayıs’ta House of Performance, 7 Mayıs’ta Trump Sahne, 9 Mayıs’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve 1 Haziran’da Ataköy Yunus Emre l Kültür Merkezi
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