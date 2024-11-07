Serkan Sarıer’den yeni sergi: ‘Hubris’

Yayınlanma: 07.11.2024 - 02:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 02:03

Berlin’de yaşayan sanatçı Serkan Sarıer, kişisel sergisi Hubris’i sanatseverlerle buluşturuyor. Pilevneli Dolapdere’de ziyaretçilerini bekleyen sergide Sarıer, eserlerinde kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temalarını araştırarak, toplumda “öteki” olarak konumlanan bireylerin sosyal baskılarla nasıl başa çıktığını konu ediniyor. 9 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek sergi hakkında Sarıer şunları söylüyor: “Geçmişin figür ve sembollerini günümüzle yeniden bağlamlandırmak benim için önemli bir ilham kaynağı oldu. Bazı tablolarda figürler belirginleşirken, bazılarında neredeyse silikleşerek insana dair sadece bir iz bırakıyor. Böylece her biri hareket halinde, yeniden şekillenmenin ve biçimlenmenin sadece bir anını sunuyor. Bu yolla, ‘öteki’nin kimlik ve aidiyet arayışındaki sürekli değişimini yansıtarak izleyicinin kendi anlamını bulabileceği bir alan yaratmayı amaçlıyorum.”