Şibumi kitabının konusu nedir? Şibumi'nin yazarı Trevanian kimdir?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:27

Şibumi, çok uluslu bir çocuk olan Nicholai Hel'in yaşamını anlatır. Ajanların hesaplaşmasını konu alan Şibumi'de 3 ana karakter vardır. Bunlar; Nicolai Hel, Bay Diamond, Kişikava-san'dır.



ŞİBUMİ'NİN YAZARI KİM?

Shibumi, Rodney William Whitaker'ın takma adı olan Trevanian tarafından İngilizce olarak yazıldı.

TREVANİAN KİMDİR?

Rodney William Whitaker 1931 yılında Granville'de dünyaya geldi. 14 Aralık 2005'te 74 yaşında hayata veda etti. Birleşik Krallık'ın batısında adı açıklanmayan bir yerde kronik akciğer hastalığı tedavisi gören Whitaker, 15 Aralık'ta toprağa verildi. Vasiyetine uygun olarak mezarının yeri açıklanmadı.

"Trevanian" adıyla yazdığı casusluk ve macera romanlarıyla ünlenen Rod Whitaker, kendi adının dışında, "Nicholas Seare" ve "Benat LeCagot" gibi birçok takma isimle değişik konularda eserler yayımladı. Yazarın gerçek adı ölümüne yakın bir zamanda öğrenildi.

Katya'nın Yazı, Şibumi, Hesaplaşma, Yirminci Mil, Kasaba, İnci Sokağı, Kentte Sıcak Gece, İnfazcı, Ölüm Dansı, (Nicolas Seare adıyla) Kaba Saba Masallar ve 1339 Türkçeye çevrilen ve en bilinen kitapları. Kitapları dünyada milyonlarca basılan Whitaker, yaşamı süresince hiç ortaya çıkmayarak kendisini gizledi.

Şibumi (Shibumi) adlı macera romanı dünyada satış rekorları kırmıştır (Şibumi). Yazarın Yayımlanmış 10 kadar romanı 5 milyonun üzerinde satış yapmıştır

ŞİBUMİ KİTABININ KONUSU NEDİR?

İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı Nicholai Hel, yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanıdır. Şanghay'da doğmuş, bir Japon generali tarafından büyütülmüş; bir Japon bilgesinden de 'Go' oyunu öğrenmiş. Bask dili dahil yedi dili ana dili gibi konuşuyor. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıkları da edinmiş. Üstün düzeydeki 'yakın algılama' yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bu profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek feylesof, günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor; amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzere...



















