Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşımlar: 'Video çekmeye başladığımda...'
Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda FETÖ firarisi Cevheri Güven'e seslenirken "Video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen yıl mayıs ayı başından itibaren çektiği videolardaki iddiaları ile gündeme oturmuştu. Toplam 10 video paylaşan Peker'in iddiaya göre kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülke yönetiminin koyduğu yasak nedeniyle yeni video paylaşması engellenmişti.
Bugün ise Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından konuya dair dikkat çeken sözlere yer verildi. FETÖ'nün medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven'e seslenilen paylaşımlarda, Güven'e dönük "Sen video çekip bana sallıyorsun, ben sahte hesaplardan yazıp rt yapıp kendimi anlatmaya çalışıyorum (Buna da her zaman imkan bulamıyorum). Ancak vallahi video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz" ifadelerini kullandıldı.
İlgili hesaptan yapılan paylaşımlar şöyle:
"1- FETÖ'cü Cevheri Güven, paylaşım yapamadığım zamanlarda bana salladıklarını unutmadım. Seninle video çekmeye başlayınca karşılıklı sohbet edeceğiz. Twitter üzerinden sohbet edince sorulara cevap vermeyip istediğin gibi davranıyorsun, ancak senin hakkını yemem.
2-Sen benden daha tehlikelisin. Vallahi Feridun Başkan’a bile söyledim benden tehlikeli olduğunu. Mehmet Ağar’ın beni öldürtmek için İranlı tetikçiler tuttuğu haberin doğru (Sırp ve Rus gruplar kabul etmeyince). Merak ettiğim, bunu nereden öğrendin? Ancak SADAT'çılar...
3-...konusunda kötü mantarladın. Geçmiş zamanda Twitter’dan sana sadatçıları sorunca; onlar önemsiz, orduda çok güçlü değiller demiştin. Aradan 3-5 ay geçince Sayın Kılıçdaroğlu SADAT'ın kapısına gittiğinde Türkiye’deki büyük tehlike olarak SADAT'ı haber yaptın. 3-5 ayda mı...
4-...bunlar böyle tehlikeli oldu? Ancak demirçelik ve savunma sanayindeki yaptığın haberler de doğruydu. Fakat tahminlerin doğru çıkacak. Her iki konuda da bende daha çok bilgi var. Sen video çekip bana sallıyorsun, ben sahte hesaplardan yazıp rt yapıp kendimi anlatmaya...
5- ...çalışıyorum (Buna da her zaman imkan bulamıyorum). Ancak vallahi video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz. Sen ne tehlikeli adamsın ya? Ancak centilmence savaşmıyorsun. Ama seninle de görüşeceğiz."
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