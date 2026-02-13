'Sihirli Flüt', çocuklar için müzikli kukla yorumuyla sahnede!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünya opera repertuvarının en sevilen eserlerinden “Sihirli Flüt”ü müzik, kukla ve anlatının iç içe geçtiği özgün bir oyun olarak sahneye taşıyor. Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Sihirli Flüt”ün besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor.

Minik izleyicilere masalsı bir atmosfer sunacak olan oyunun kukla, dekor ve kostüm tasarımları, usta isim Ayten Öğütcü’ye, ışık tasarımı ise Ali Rıza Tekin’e ait. Oyunda, Şehir Tiyatroları’nın başarılı sanatçıları Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Derya Daşlı, İsa Can Dinç, Nagihan Orhan ve Mahide Yumbul rol alıyor.

“Sihirli Flüt” oyunu insanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgiyle yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâyeyle anlatıyor.

Müzikleri, şarkıları, hikâyesi ve büyülü atmosferiyle ilk gösteriminde çocukların ve ailelerinin beğenisini kazanan “Sihirli Flüt” sezon boyunca izlenebilecek. Hem miniklerin hem yetişkinlerin birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, seyircileriyle Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi’nde buluşmaya devam ediyor.