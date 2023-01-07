‘Sihirli Renkler’ Ankara CKM’de sahnelendi
Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sihirli Renkler” oyunu Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) minik tiyatro severlerden bol alkış aldı.
Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sihirli Renkler” adlı çocuk oyunu Ankara CKM’de minik tiyatroseverlerle buluştu. Ankara CUMOK’un katkılarıyla sahnelenen oyun seyircisinden bol alkış adı. Çevre tasarımını Figen Çakmakoğlu, kostüm tasarımını Güneş Çakmakoğlu'nun yaptığı görsel ağırlıklı, eğlenceye yönelik palyaço-illüzyon gösterisini Ali Nihat Yavşan sundu.
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