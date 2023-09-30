Sıla Hasreti belgeseli İzmirliler ile buluşacak

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:46

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin 100’üncü yılına özel hazırlanmış Gülsel Özkan’ın yönettiği Sıla Hasreti belgeselini İzmirliler ile buluşturuyor. Belgesel, Kültürpark İzmir Sanat’ta saat 20.00’de ücretsiz olarak gösterilecek.

BALKAN SAVAŞLARI’NDAN BAŞLAYARAK ANLATIYOR

Yönetmen Gülsel Özkan’ın Sıla Hasreti’ni “vatanını son bir kez göremeden ölen tüm Rum ve Türk mübadillere” ithaf ettiği belgesel film, hem konunun uzmanı Yunan ve Türk tarihçilerle hem de her iki taraftan mübadil ailelerin bugünkü temsilcileriyle yapılan röportajlarla süreci Balkan Savaşları’ndan başlayarak detaylı şekilde anlatıyor. Bu acı dolu hikâyelere Fuat Saka’nın bestelediği ve orkestra düzenlemesi Vangelis Zografos’a ait Göç Senfonisi: Karanlık Sular’ın canlı performansından görüntüler de eşlik ediyor.