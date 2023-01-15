Sinema CKM’ye geri döndü
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) bulunan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan sinema salonları, CKM Sineması ismiyle kapılarını sinemaseverlere açtı.
Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yeni yüzüyle sinemaseverlerle buluşan CKM Sineması’nın ziyaretçileri hem vizyon filmlerden oluşan seçkileri hem de Başka Sinema’nın özel gösterimlerini izleyebilecek.
İLK HAFTA PROGRAMI
CKM Sineması’nın ilk hafta programında usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin 2022 Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödüllerine layık görülen “Aİ” filmi; Emin Alper’in ödüllü son filmi “Kurak Günler”, Guy Ritchie’nin “Servet Operasyonu”, mor ve ötesi’nin geçen yılki stadyum konserinin filmi “Tamiri Mümkün” gibi bir çok vizyon film yer alıyor.
Vizyon filmlerinin yanı sıra Başka Sinema özel gösterimleri de CKM Sineması programında yerini aldı: Güneş Sonrası, Tiyatro Başka Sinemada: Prima Facia, Close, Aşk - Mark - Ölüm, Cennetten Gelen Çocuk filmleri sinemaseverlere sunuluyor.
Programlar CKM Sineması’nın sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.
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