Sinemalarda bu hafta: Arif v 216, Sevince, Oflu Hoca 5 ve daha fazlası...

Sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra Arif v 216, Tafiti: Çölde Macera, Kamos, Sevince, Zifir, Oflu Hoca 5, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Eltilerin Savaşı, Gündüz Apollon Gece Athena filmleri vizyona girecek.

ARİF V 216 Film, G.O.R.A filminden tanıdığımız Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. Gora gezegeninde yaşadığı maceralardan sonra dünyaya dönen Arif, sakin bir yaşam sürerken, bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, ona yeni bir maceranın kapısını aralar. Uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, aşık olmak, gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bu istekler kolay gibi görünse de, 216 eski model yapay zekalı bir robottan fazlası değildir. Dünya'da gerçek bir insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya atılmakla, yoksa 216'yı geri götürmek arasında bir karar vermek zorundadır.

ELTİLERİN SAVAŞI Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikâyesini anlatıyor.

GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal öğelerle bezeli yolculuğunu anlatıyor.

HOBBİT: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.

TAFİTİ: ÇÖLDE MACERA Tafiti adında genç bir mirket, başlangıçta Bristles ile arkadaşlığı reddeder. Büyükbabası bir yılan tarafından ısırılınca Tafiti, tedavi için yola koyulur. Bristles, maceraların arkadaşlarla her zaman daha iyi olduğunu kanıtlamak ister.

KAMOS Esrarengiz ölümler, rüyalar aracılığıyla avlanan efsanevi bir varlığın peşine düşen bir grup araştırmacıyı, insan zihninin derinliklerindeki karanlıkla yüzleşmeye zorlar.

OFLU HOCA 5 Karısı vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın haline üzülen dostları hocayı evlendirmeye karar verirler. Fakat Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için yaptıkları her deneme ayrı bir maceraya dönüşür.

SEVİNCE Film, İzmir’den İstanbul’a konservatuvar eğitimi için gelen Elif ile nöroçeşitli bir birey olan Cem'in filizlenen aşkını anlatıyor.