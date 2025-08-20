Sinemalarda bu hafta: Batman Başlıyor, Whiplash, Sörfçü ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan yapımların yanı sıra bu hafta beyazperdede yeni hikayeler yer alacak. Vizyona girecek filmler arasında Johnny Puff: Buzda Macera, Heidi, Gülizar Yol Ayrımı, Sörfçü, Ölümle Oyun, Batman Başlıyor, Whiplash yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

BATMAN BAŞLIYOR Anne babasının ölümüne tanık olan milyarder Bruce Wayne, adaletsizlikle yüzleşmek için dövüş sanatlarını öğrenir ve kendini yetiştirir. Gotham'a Batman olarak döndüğünde, şehri yok etmeyi amaçlayan gizli bir topluluğu durdurmak zorunda kalır. Film, Batman'in kökenlerini, onun suçla savaşma motivasyonlarını ve Gotham'ın karanlık güçlere karşı nasıl umut sembolü haline geldiğini anlatıyor.

SÖRFÇÜ Yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adam, oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider. Fakat sahili ele geçirmiş olan sörf çetesi tarafından engellenip aşağılanır. Bunu saplantı ve gurur meselesi haline getiren adam, çeteye savaş ilan eder. Onları pişman etmeye kararlıdır!

GÜLİZAR YOL AYRIMI Eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla çocuklarıyla yalnız kalan Hicabi'nin acısı, küçük oğlu Ali ve kardeşi Muharrem'in derede boğularak faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiyle katlanır. Hayat Hicabi için katlanılmaz bir hal almıştır, ancak kaderin onun için bir oyunu daha vardır; kendisine çok bağlı olan kızı Gülizar ile acı bir yol ayrımına düşerler. Aradan uzun yıllar geçer ve bu sırlar, savcı olarak köyüne dönen Gülizar'ın başlattığı geçmişe dönük sorgulamalarla bir bir açığa çıkar.

WHİPLASH Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta "en iyi" olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller) vardır. İki taraf da baskın karakterinden taviz vermeyince, çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye başlar. Bu süreçte elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher'ın hakaretle bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalır. Ancak Neyman'ın da kendine göre numaraları vardır ve en sonunda, karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce işler iyice çıkmaza girer.

ÖLÜMLE OYUN Ölümle Oyun, gittikleri tema parkında kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Dört genç eğlenceli bir yolculuğa çıkarlar; en azından kısa süre sonra acı bir şekilde pişman olacakları bir yoldan geçene kadar durum budur. Çünkü Kentucky ormanlarının derinliklerinde bir Cadılar Bayramı tema parkına rastlarlar ve bu parkın cazibeleriyle başlangıçta çok eğlenirler. Bir süre sonra ekip, bu kanlı ve cesaretli tema parkının fazla gerçekçi olduğundan şüphelenmeye başlar. Ancak gençler bir cevap bulamadan yakalanırlar ve çok geçmeden kendilerini bu acımasız cazibenin bir parçası olarak bulurlar.

JOHNNY PUFF: BUZDA MACERA Sessiz sakin bir kıyı kasabası olan Taigasville, kötü kalpli bilim insanı Otto von Walrus’un buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Ancak kasaba yalnız değildir! Süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır.