Sinemalarda bu hafta: Bugonia, Bağlantı Hatası, Çatıda Biri Var ve fazlası...

Bu hafta sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra Bugonia, Bağlantı Hatası, Çatıda Biri Var, Alpha, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Pırıl: Saklı Robotlar, Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc filmleri izleyici ile buluşacak. İşte bu haftanın filmleri...

BUGONIA Yorgos Lanthimos'un yönettiği, Jesse Plemons, Emma Stone ve Alicia Silverstone'un başrollerini paylaştığı "Bugonia" bilim kurgu, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyi ele alıyor. Will Tracy'nin senaryosunu kaleme aldığı filmde, komplo teorilerine saplantılı iki genç adamın, büyük bir şirketin güçlü CEO'sunu kaçırıp onu, dünyayı yok etmeye kararlı bir uzaylı olduğuna inanarak, durdurmak istemeleri anlatılıyor.

CHAINSAW MAN-THE MOVIE: REZE ARC Tatsuya Yoshihara'nın yönettiği animasyon ve macera karışımı "Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc", yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji'nin, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatının sonsuza dek değişmesini odağına alıyor.

BAĞLANTI HATASI Gençlik filmi "Bağlantı Hatası"nda Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Bensu Uğur, Ali Barkın ve Murat Serezli rol aldı. Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

ZİYARETÇİLER: BÖLÜM 2 Renny Harlin tarafından çekilen ABD ve İspanya ortak yapımı "Ziyaretçiler: Bölüm 2", maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden genç bir kadının peşindeki adamlardan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

ÇATIDA BİRİ VAR Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Çatıda Biri Var", soyduğu yerlere çatıdan girdiği için "Çatıdaki Adam" lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede yeni bir hayata başlamasını anlatıyor. Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple ve Emory Cohen'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Derek Cianfrance üstlendi.