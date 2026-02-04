Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 6 Şubat Cuma günü; Ölümün Sesi, Hamnet, Stray Kids: The dominATE Deneyimi, Kanto, Greenland: Kıyamet, Küçük Amélie, Hüddam 6: Cinnet, Paki ve Yeter Vurma Artık filmleri sinemalardaki yerini alacak. İşte bu haftanın filmleri...

HAMNET Yıl 1580 ve küçük İngiliz köyü Stratford-upon-Avon'da Latince öğretmeni olan William Shakespeare, Agnes'e aşık olur. Köyde, Agnes'in aslında bir şifacı değil, bir cadı olduğuna dair söylentiler giderek yayılır. Ama William bunu umursamaz. İkisi birlikte yaşamaya kendilerini tamamen adarlar ve kısa sürede üç çocuk sahibi olurlar. Önce Susanna doğar, ardından kısa süre sonra ikizler Judith ve Hamnet dünyaya gelir. Ancak William için, en azından, aile hayatı hayallerinin sonu değildir. Öğretmenliği bırakıp oyun yazarı olarak çalışmayı arzular. Ancak bu, kırsal kesimde zordur. Bu yüzden Agnes'in teşvikiyle Londra'ya gider. Başlangıçta aile sadece coğrafi olarak ayrılır, ancak daha sonra veba ülkeyi kasıp kavurur ve Hamnet henüz on bir yaşındayken ölür. Bu trajedi, William'ı oğlunun anısına bir oyun yazmaya teşvik eder.

ÖLÜMÜN SESİ Bir grup lise öğrencisi, farkında olmadan lanetli bir nesneye, eski bir Aztek Ölüm Düdüğü'ne rastlar. Düdüğü üflediklerinde çıkardığı korkunç sesin, gelecekteki ölümlerinin onları avlamasına neden olacağını keşfederler. Ölü sayısı arttıkça, başlattıkları korkunç olaylar zincirini durdurmak için umutsuzca bu lanetli eserin kökenini araştırmaya başlarlar.

KANTO Yıllardır ailesine bakan 45 yaşındaki ev hanımı Sude, düzenli bir işe başlama arifesindedir. Ancak demans hastası olan kayınvalidesi Saliha'nın evlerine taşınmasıyla planları beklenmedik bir şekilde değişir. Saliha'nın gelişi sadece Sude'nin hayallerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda aile içinde krizleri tetikler. Bir akşam yemeğinde yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından Saliha gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu kayboluş, aileyi gömülü sırlarla yüzleşmeye ve aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi yeniden kurmaya zorlar. Film, dayanıklılık, kendini keşfetme ve insan ilişkilerinin karmaşık ağını gözler önüne seren bir yolculuğu anlatıyor.

GREENLAND: KIYAMET Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

KÜÇÜK AMELIE Japonya’da dünyaya gelen Amélie, bakıcısı Nishio-san ile kurduğu bağ sayesinde çevresindeki hayatı ve doğayı anlamlandırmaya başlar. Başlangıçta dış dünyaya karşı tepkisiz bir gözlemciyken, yaşadığı deneyimlerle birlikte öz farkındalık kazanan küçük kızın hayatı, üçüncü yaş günüyle birlikte önemli bir dönüşüm evresine girer. Liane-Cho Han, Jin Kuang ve Maïlys Vallade’ın yönettiği film, bir çocuğun gelişimsel sürecini ve kültürel etkileşimlerini nesnel bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyor.

STRAY KIDS: THE DOMINATE DENEYİMİ Güney Koreli müzik grubu Stray Kids’in dominATE adlı dünya turnesi kapsamındaki konser performanslarını odağına alan yapım, sahne arkası görüntüleri ve grup üyeleriyle yapılan röportajları bir araya getiriyor.

HÜDDAM 6: CİNNET Geçirdiği travmadan sonra öğretmenlikten uzaklaştırılan Orhan, eşi Elif ve kayınbiraderi Oğuz’un gözetimi altında yaşamaya başlar. Kullandığı hapları bırakan Orhan, neyin hayal, neyin gerçek olduğunu ayırt edemez hale gelir. Orhan sonunda anlar ki; savaş verdiği varlıklar dışarıda değil, zihninin içindedir. Ve onun için kurtuluş, hatırlamadığı bir günahla yüzleşmekten geçecektir.

PAKİ Yaramaz, meraklı ve macera peşinde koşan Pakize, dedesini ziyarete gittiği köyde gizemli bir mağara keşfeder. Bu mağara masallar diyarına açılan bir kapıdır. Paki bu renkli dünyada heyecanlı maceralar yaşar. Yeni arkadaşlar edinir. Masal dünyasında ters giden bazı olayların düzelmesini sağlar.