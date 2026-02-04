Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...
Paylaş

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

4.02.2026 20:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 6 Şubat Cuma günü; Ölümün Sesi, Hamnet, Stray Kids: The dominATE Deneyimi, Kanto, Greenland: Kıyamet, Küçük Amélie, Hüddam 6: Cinnet, Paki ve Yeter Vurma Artık filmleri sinemalardaki yerini alacak. İşte bu haftanın filmleri...

 

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

HAMNET

Yıl 1580 ve küçük İngiliz köyü Stratford-upon-Avon'da Latince öğretmeni olan William Shakespeare, Agnes'e aşık olur. Köyde, Agnes'in aslında bir şifacı değil, bir cadı olduğuna dair söylentiler giderek yayılır. Ama William bunu umursamaz. İkisi birlikte yaşamaya kendilerini tamamen adarlar ve kısa sürede üç çocuk sahibi olurlar. Önce Susanna doğar, ardından kısa süre sonra ikizler Judith ve Hamnet dünyaya gelir. Ancak William için, en azından, aile hayatı hayallerinin sonu değildir. Öğretmenliği bırakıp oyun yazarı olarak çalışmayı arzular. Ancak bu, kırsal kesimde zordur. Bu yüzden Agnes'in teşvikiyle Londra'ya gider. Başlangıçta aile sadece coğrafi olarak ayrılır, ancak daha sonra veba ülkeyi kasıp kavurur ve Hamnet henüz on bir yaşındayken ölür. Bu trajedi, William'ı oğlunun anısına bir oyun yazmaya teşvik eder.

 

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

ÖLÜMÜN SESİ

Bir grup lise öğrencisi, farkında olmadan lanetli bir nesneye, eski bir Aztek Ölüm Düdüğü'ne rastlar. Düdüğü üflediklerinde çıkardığı korkunç sesin, gelecekteki ölümlerinin onları avlamasına neden olacağını keşfederler. Ölü sayısı arttıkça, başlattıkları korkunç olaylar zincirini durdurmak için umutsuzca bu lanetli eserin kökenini araştırmaya başlarlar.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

KANTO

Yıllardır ailesine bakan 45 yaşındaki ev hanımı Sude, düzenli bir işe başlama arifesindedir. Ancak demans hastası olan kayınvalidesi Saliha'nın evlerine taşınmasıyla planları beklenmedik bir şekilde değişir. Saliha'nın gelişi sadece Sude'nin hayallerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda aile içinde krizleri tetikler. Bir akşam yemeğinde yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından Saliha gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu kayboluş, aileyi gömülü sırlarla yüzleşmeye ve aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi yeniden kurmaya zorlar. Film, dayanıklılık, kendini keşfetme ve insan ilişkilerinin karmaşık ağını gözler önüne seren bir yolculuğu anlatıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

GREENLAND: KIYAMET

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

KÜÇÜK AMELIE

Japonya’da dünyaya gelen Amélie, bakıcısı Nishio-san ile kurduğu bağ sayesinde çevresindeki hayatı ve doğayı anlamlandırmaya başlar. Başlangıçta dış dünyaya karşı tepkisiz bir gözlemciyken, yaşadığı deneyimlerle birlikte öz farkındalık kazanan küçük kızın hayatı, üçüncü yaş günüyle birlikte önemli bir dönüşüm evresine girer. Liane-Cho Han, Jin Kuang ve Maïlys Vallade’ın yönettiği film, bir çocuğun gelişimsel sürecini ve kültürel etkileşimlerini nesnel bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyor.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

STRAY KIDS: THE DOMINATE DENEYİMİ

Güney Koreli müzik grubu Stray Kids’in dominATE adlı dünya turnesi kapsamındaki konser performanslarını odağına alan yapım, sahne arkası görüntüleri ve grup üyeleriyle yapılan röportajları bir araya getiriyor.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

HÜDDAM 6: CİNNET

Geçirdiği travmadan sonra öğretmenlikten uzaklaştırılan Orhan, eşi Elif ve kayınbiraderi Oğuz’un gözetimi altında yaşamaya başlar. Kullandığı hapları bırakan Orhan, neyin hayal, neyin gerçek olduğunu ayırt edemez hale gelir. Orhan sonunda anlar ki; savaş verdiği varlıklar dışarıda değil, zihninin içindedir. Ve onun için kurtuluş, hatırlamadığı bir günahla yüzleşmekten geçecektir.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

PAKİ

Yaramaz, meraklı ve macera peşinde koşan Pakize, dedesini ziyarete gittiği köyde gizemli bir mağara keşfeder. Bu mağara masallar diyarına açılan bir kapıdır. Paki bu renkli dünyada heyecanlı maceralar yaşar. Yeni arkadaşlar edinir. Masal dünyasında ters giden bazı olayların düzelmesini sağlar.

Sinemalarda bu hafta: Hamnet, Ölümün Sesi, Kanto ve daha fazlası...

YETER VURMA ARTIK

Film, yeni evlenen bir kadının, evliliğinde şiddete maruz kalmasını konu ediniyor.

 

İlgili Konular: #Sinema #Film #vizyona girecek filmler