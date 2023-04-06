Sinematek Sinema Evi’nin yeni programı açıklandı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 19:05

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 19:05

Goethe-Institut'un German Films'in katkılarıyla düzenlediği KINO 2023: Alman Filmleri Türkiye'de 25-30 Nisan tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi'ndeki gösterimlerde Alman sinemasının son bir yıl içerisinde öne çıkan, ödüllü örneklerini seyirciye sunuyor.

2015 yılından bu yana düzenlenen KINO, Türkiye'nin farklı şehirlerinde film festivalleri ve kültür merkezleriyle işbirliği yaparak güncel ve başarılı Alman filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. 42. İstanbul Film Festivali çerçevesinde gösterilen Alman yapımlarıyla başlayan KINO 2023, Sinematek/Sinema Evi'ndeki gösterimlerle yolculuğuna devam ediyor.

Sophie Linnenbaum’un yönettiği, bol ödüllü Figüranlar ile açılan KINO 2023 Sinematek/Sinema Evi programı, bu yıl Berlin Film Festivali’nden ödülle dönen Christian Petzold’ün Kızıl Gökyüzü ve Angela Schanelec’in Müzik filmlerine de yer veriyor. Hem kurmaca hem de belgesel filmlerle farklı türler ve sinemasal yaklaşımları kapsayan seçki 30 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşacak.





PROGRAMDA NELER VAR?



25 Nisan: The Ordinaries / Figüranlar (Sophie Linnenbaum)

26 Nisan: Music /Müzik (Angela Schanelec)

27 Nisan: Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste / Ingeborg Bachmann – Çölün Kalbine Yolculuk (Margarethe von Trotta)



28 Nisan: Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen / Elfriede Jelinek - Dili Esaretinden Kurtarmak (Claudia Müller)

29 Nisan: Komm mit mir in das Cinema - Die Gregors / Benimle Sinemaya Gel (Alice Agneskircher)

Roter Himmel / Kızıl Gökyüzü (Christian Petzold)

30 Nisan: Human Flowers of Flesh/ Etten Çiçekler (Helena Wittmann)

Piaffe (Ann Oren)