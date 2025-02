Sista Sound, Dünya Kadınlar Günü’nü Salon İKSV'de coşkuyla kutluyor!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:58

Sista Sound, 10 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un en prestijli mekanlarından Salon İKSV’de düzenleyeceği özel etkinlikle Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor! Dünyadan Sesler işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu etkinlik, 20’den fazla müzisyen ve DJ’i bir araya getirerek kadınların sesini yükseltmeyi ve küresel kadın hareketiyle dayanışmayı amaçlıyor.

MÜZİK, DAYANIŞMA VE KUTLAMA BİR ARADA!

Sista Sound’un enerjisiyle dolu bu özel gecede, sahne alacak sanatçılar dinleyicilere ilham veren bir deneyim sunacak. Konserler ve DJ setleriyle müziğin farklı renkleri buluşurken, kadın müzisyenlerin gücü sahnede yankılanacak. Etkinlik, saat 19:00’da kapılarını açacak ve 20:00 - 00:00 saatleri arasında devam edecek. Konserler ve DJ setleriyle dolu bu müzik gecesi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Sahne Alacak İsimler:

Canay Doğan

Çağıl Kaya

Ceyda Köybaşıoğlu

Deniz Taşar

Eda Baba

Elçin Orçun

Melisa Karakurt

Melissa Lara Clissold

Özge Ürer

Peradi Ensemble

Tutku Dubhead

DJ Setler:

Ana Flava

Hatice Arıcı

Lady Kadijah

Merve Bozdağ

Vivi

Etkinlik için hazırlanan özel artwork ise Deniz Bankal tarafından yapıldı.

SISTA SOUND: KADINLAR MÜZİKTE BİRLEŞİYOR!

2017’den bu yana kadın müzisyenler, MC’ler, DJ’ler ve sanatçılar için alanlar yaratan Sista Sound, Türkiye merkezli dinamik bir kolektif olarak, kadınların müzik endüstrisinde daha güçlü bir yer almasını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmak ve farkındalık yaratmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Her yıl daha fazla sanatçıya ulaşarak "In Music We Unite" mottosuyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile büyümeyi hedefleyen Sista Sound, kadınların müzikte ve sahnede daha görünür olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kolektifin çekirdek ekibi, yaratıcı yönetim, etkinlik yönetimi, sanat eğitimi gibi alanlarda uzmanlaşmış aktif sanatçı ve müzisyenlerden oluşuyor. Bu ekip, kolektifin vizyonunu şekillendirirken, katkıda bulunan ve konuk sanatçılar kolektife taze bakış açıları ve yetenekler kazandırıyor. Sista Sound, kadınların müzik endüstrisindeki rolünü güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.