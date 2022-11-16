Solmaz Zelyut’tan ‘Descartes’ın Gemisinde Dört Adalı’
Dört Adalı’da tarihin engin kıyılarında macera dolu bir yolculuk sunan Solmaz Zelyut, felsefe tarihinin bir kesimini hikâye etmeye çalışırken felsefe gemisinin belli bir dönem kaptanlığını yapmış ve Descartes’ın inşa ettiği modern gemiyi, anakaradan alıp Ada’nın kıyılarında yüzdürmüş adalı filozofların çabalarını bilgi problemi etrafında merceğe almak istediğini ifade ediyor.
Say Yayınları tarafından yayımlanan Dört Adalı adlı kitabında; “Adalı olmak nedir? Bir adada yani ‘anakara’dan uzak bir kara parçasında ve dört bir yanı denizlerle çevrili bir yerde yaşamaktır. Bu anlamda biraz ‘Robinsonad’ı, bir adasal yaşama tarzının hikâyesini anımsatır.
Ne yapar Robinson Crusoe? Felsefeciler ile bir roman kahramanının ne gibi bir bağı olabilir?
Şöyle bir bağ olduğu düşünülebilir: Robinson’un yaratıldığı ethos ile Hobbes, Locke, Berkeley ve Hume’un içerisinde yaşadığı ethos bir ve aynıdır. Bu, tesadüf değildir.” diyor Solmaz Zelyut.
İncelemesinde felsefe tarihinin bir kesimini, günümüzü etkisi altına almış olan bir kesimini hikâye etmeye çalışırken felsefe gemisinin belli bir dönem kaptanlığını yapmış ve Descartes’ın inşa ettiği modern gemiyi, anakaradan alıp Ada’nın kıyılarında yüzdürmüş adalı filozofların çabalarını bilgi problemi etrafında merceğe almak istediğini ifade ediyor Zelyut.
Ve Dört Adalı’da tarihin engin kıyılarında macera dolu bir yolculuk sunuyor.
Descartes’ın Gemisinde Dört Adalı: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume / Solmaz Zelyut / Say Yayınları / 160 s. / 2022.
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