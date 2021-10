Sónar’la festival havası...

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30

Sónar’ın bugünkü programında deneysel tekno müziğin son yıllardaki favori isimlerinden Christian Löffler & Ensemble, dans edilebilir drama ve destansı melodiler içeren duygusal ve son derece dinamik elektronik müzik üreten Hollandalı ikili Weval II ve kendilerine özgü bir tür yaratmayı başaran, Türkiye’de de oldukça bilinen ve takip edilen Acid Arab ikilisi sahnede olacak.

ACİD ARAB: İSTANBUL’U ÖZLEDİK

Türk müzisyen Cem Yıldız’la yaptıkları “Stil” isimli şarkı sonrası Türkiye’deki tanınırlıkları da gittikçe artan Acid Arab grubunun Fransız müzisyenleri Guido Minisky ve Hervé Carvalho ile konser öncesi konuştuk. Salgın öncesi Türkiye’de de konserler veren ikili, İstanbul’u özlediklerini belirterek “Orada olmayı, Türkiye’nin havasını hissetmeyi ve kalabalıkla eğlenmeyi çok seviyoruz” dedi. Konserlerinde özel bir konukları olduğunu da vurgulayan Fransız ikili, “Raphaëlle Macaron, Lübnanlı inanılmaz bir illüstratör. Onun canlı olarak yaptığı çizimlere biz de müzik yapacağız, hem görsel hem de işitsel bir şov olacak. Umarım sizler de bizler kadar seversiniz” diye konuştu.

TEKNOLOJİ VE SANAT BİR ARADA



Sónar İstanbul’da bir yandan konserler sürerken, diğer yandan da Sónar+D başlığı altında yan etkinlikler de düzenleniyor. Digilogue’un desteği ve Lalin Akalan’ın küratörlüğüyle hazırlanan programda atölyeler, sergiler, sunumlar, enstalasyonlar ve sanatçı konuşmaları yer alıyor. Yan etkinliklerin tümü Sónar katılımcıları için ücretsiz. Sónar+D’de yer alacak en önemli etkinliklerden ikisi; Amsterdam’da yaşayan, görsel sanatçı Heleen Blanken tarafından hazırlanan “Habitat” ve The Chemical Brothers’ın müziklerini ve Smith and Lyall’ın görsellerini ve yaratıcı yönetimini içeren “Got To Keep On”. Habitat by Heleen Blanken, insanlığın, doğanın kontrolünde olmadığına ışık tutarken doğa üzerindeki etkimizin her zaman hemen fark edilmediğinin altını çiziyor. Habitat, Sónar sonrası 31 Ekim’e kadar PSM Sky Lounge’da açık olacak.