Sonsuz bir kısır döngü: Zaman döngüsüne hapsolmuş karakterlerin 5 sarsıcı hayatta kalma mücadelesi...

1. Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında - 2014) Bilim kurgu ve aksiyonu kusursuz harmanlayan yönetmen Doug Liman’ın eseri, 7.9 IMDb puanıyla türünün modern klasikleri arasında. Başrollerinde Tom Cruise ve Emily Blunt’ın devleştiği film, dünyayı işgal eden uzaylılara karşı savaşırken ölüp sürekli aynı çatışma gününe uyanan bir askerin hikayesini anlatıyor.

2. 12 Monkeys (12 Maymun - 1995) Sinemanın sıra dışı ismi Terry Gilliam’ın yönettiği ve 8.0 IMDb puanıyla kültleşen bu karanlık başyapıt, zaman yolculuğu ve kaderin kaçınılmazlığı üzerine sarsıcı bir deneyim sunuyor. Bruce Willis ve o dönem bu rolle ilk Oscar adaylığını alan Brad Pitt’in performanslarıyla film, ölümcül bir virüsün insanlığı yok etmesini engellemek için geçmişe gönderilen bir adamın kendi zihniyle ve zamanın acımasız kurallarıyla olan savaşını işliyor.

3. Source Code (Yaşam Şifresi - 2011) Yönetmen Duncan Jones imzalı ve 7.5 IMDb puanına sahip olan film, izleyiciyi klostrofobik bir zaman sıkışmasının tam ortasına bırakıyor. Başroldeki Jake Gyllenhaal, bir trende patlayacak olan bombayı bulmak için kurbanlardan birinin zihnindeki son 8 dakikayı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir askere hayat veriyor.

4. Run Lola Run (Koş Lola Koş - 1998) Alman sinemasının usta yönetmeni Tom Tykwer’ın sınırları zorlayan bu yenilikçi eseri, 7.7 IMDb puanıyla bağımsız sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Başrolde Franka Potente'nin yer aldığı yapım, sevgilisinin hayatını kurtarmak ve yeraltı dünyasına olan borcunu ödemek için sadece 20 dakikası olan Lola’nın aynı zaman diliminde yaşadığı üç farklı senaryoyu (döngüyü) anlatır.