'Sonsuzluğa Yolculuk' sergisi açıldı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:45

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:46

18 Aralık’a dek görülebilecek serginin küratörlüğünü Güler Altındağ üstleniyor. Sergide, Anadolu’nun kapılarının açılmasından Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadarki süreç, farklı dönemlerin sanatlarından izler taşıyan figürlerle resmediliyor.

Selçuklu figürleri ve sekiz köşeli, sonsuzluğu simgeleyen geometrik Selçuklu formu ile desenler sentezleniyor, Kubadabad Sarayı çini figür ve motiflerinin sembolik değerleri de kullanılıyor.