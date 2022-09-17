Star Trek Sonsuzluk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Star Trek Sonsuzluk filmi IMDB puanı kaçtır?
Star Trek film serisinin 13. filmi Uzay Yolu: Sonsuzluk 2016 yılında vizyona girdi. Star Trek Sonsuzluk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Star Trek Sonsuzluk filmi IMDB puanı kaçtır?
Star Trek Sonsuzluk filminin çekimleri, 25 Temmuz 2015'te Kanada'nın Vancouver şehrinde başladı. Film Justin Lin tarafından yönetildi ve senaryosu Simon Pegg, Doug Jung, Roberto Orci, John D. Payne ve Patrick McCay tarafından kaleme alındı.
STAR TREK SONSUZLUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.
STAR TREK SONSUZLUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin
STAR TREK SONSUZLUK FİLMİ IMDB PUANI KAÇTIR?
Star Trek Sonsuzluk filmi IMDB puanı 7.0 olarak karşımıza çıkıyor.
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