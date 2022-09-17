Dünyanın en zengin ikinci kişisi Gautam Adani kimdir? Gautam Adani kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gautam Shantilal Adani 24 Haziran 1962 yılında Hindistan'da dünyaya geldi. Babası küçük bir tekstil tüccarı olan Gautam Adani, Sheth Chimanlal Nagindas Vidyalaya'da okudu. İkinci yılında okulu bıraktı. 1978'de Mahendra Brothers isimli elmas firmasında çalışmak için Mumbai'ye taşındı. 1981'de ağabeyi Mahasukhbhai Adani, Ahmedabad'da bir plastik firması satın aldı ve Gautam Adani ile birlikte çalışmaya başladı. 1985 yılında küçük ölçekli endüstriler için birincil polimer ithalatına başladı. 1988 yılında Adani , Adani Grubu'nun holding şirketi olan Adani Exports'u kurdu. Başlangıçta, şirket tarım ve enerji ürünleriyle uğraşıyordu. 1991'de işlerini metal, tekstil ve tarım ürünleri ticaretine doğru genişletmeye başladı.

1995 yılında Mundra Limanı'nda ilk iskelesini kurdu. Mundra Limanı ,yılda 210 milyon tona yakın yük kapasitesi ile Hindistan'ın en büyük özel sektör limanıdır.

Adani Grubu'nun enerji iş kolu olan Adani Power, 1996 yılında Adani tarafından kuruldu. Adani Power , ülkenin en büyük özel termik enerji üreticisi olan 4620 MW kapasiteli termik santrallere sahiptir.

Adani, 2006 yılında elektrik üretimi işine girdi. 2009'dan 2012'ye kadar Avustralya'da Abbot Point Limanı'nı ve Queensland'de Carmichael kömür madenini satın aldı .