Şubat Ayında Kültür ve Sanat Rüzgarı: Türkiye’de Kaçırılmayacak Etkinlikler

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:08

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:08

Ankara Devlet Tiyatrosu, bu sezon güçlü yapımlarla sahnede olacak. Tamer Karadağlı’nın başrolünde olduğu “Dracula: Bir Dehşet Komedisi”, 15-22 Şubat tarihleri arasında Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde korku ve mizahı bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. “Gökyüzü”, 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Şinasi Sahnesi’nde, kadınların adalet arayışını ve toplumsal dönüşümünü ele alan etkileyici bir anlatı sunacak. “Deli İbram Divanı”, 18 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Etimesgut CKM Sahnesi, Pursaklar DT Sahnesi ve Küçük Tiyatro’da sahnelenecek ve adalet, doğa ve toplum arasındaki mücadeleyi gözler önüne serecek.

İzmir’de tiyatroseverleri büyüleyecek özel bir yapım var. “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi”, 14-28 Şubat tarihleri arasında Konak Sahnesi’nde Osmanlı’nın son dönemlerinde Girit’ten sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a uzanan yolculuğunu sahneye taşıyor. Tarih ve dramın bir araya geldiği bu oyun, duygu dolu anlar yaşatacak.

Ankara, çağdaş sanatın en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 19-23 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek. Yerli ve yabancı sanatçıları, galerileri ve koleksiyonerleri bir araya getiren fuar, sanatın evrensel dilini keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Müzik ve opera tutkunlarını da özel etkinlikler bekliyor. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, 18 Şubat’ta Sofya’da Atatürk anısına unutulmaz bir konser verecek. Konser, Atatürk’ün Sofya’da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı dönemde düzenlenen meşhur kostümlü balonun gerçekleştiği Askeri Kulüp’te yapılacak. İstanbul’da ise Atatürk Kültür Merkezi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın efsanevi operası “Don Giovanni”ye ev sahipliği yapacak. 20 Şubat, 22 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek opera, hem müziği hem de etkileyici sahne tasarımıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanatın iyileştirici gücü de Şubat ayında ön plana çıkıyor. Sakıp Sabancı Müzesi, 18-22 Şubat tarihleri arasında “Sanatın İyileştirici Gücü – Sanat Terapisi ve Sanatla Klinik Dışı Uygulamalar” programına ev sahipliği yapacak. Sanat terapisi, paneller ve atölyelerle sanatın bireyler üzerindeki etkilerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir program sunulacak. Aynı dönemde, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ödüllü eserleri 18-28 Şubat tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Dünya çapında yüzlerce sanatçının katılımıyla gerçekleşen bu yarışma, karikatür sanatının toplumsal olayları nasıl yansıttığını gözler önüne seriyor.

İzmir’de sahnelenecek bir başka özel gösteri ise, “Kemal ile Latife”. Olten Filarmoni Orkestrası, Atatürk ve Latife Hanım’ın dokunaklı hikayesini müzik ve dans eşliğinde anlatan bu özel performansla 24 Şubat’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. Tarihi anların sanatsal bir dille yeniden canlandırılacağı bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sunacak.

Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Küçük Şeyler” interaktif gösterisiyle 21-27 Şubat tarihleri arasında Kayseri, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş ve Ankara’da seyirciyle buluşacak. Günlük hayatta fark edilmeyen ancak büyük etkisi olan iletişim hatalarını mizahi bir dille ele alan bu gösteri, eğlenceli olduğu kadar öğretici de olacak.

Sinema ve tiyatro dünyasında büyük ses getiren, feminist kara komedi türündeki “Timsah Ateşi” de sahneye dönüyor. Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün başrollerini paylaştığı bu sürükleyici yapım, etkileyici hikayesi ve temposu hiç düşmeyen kurgusuyla tiyatroseverleri büyülemeye devam ediyor.

Şubat ayı, tiyatrodan müziğe, resim sergilerinden sanat terapisine kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle dolu. Sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücünü keşfetmek isteyenler için eşsiz fırsatlar sunan bu etkinlikler, sanatın kalbinde buluşmak isteyen herkes için kaçırılmayacak deneyimler sunuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanatın büyüsüne kapılmak için takviminizi şimdiden planlayın!

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