Sühan Ayhan’dan ‘Önceleri’ konseri

Besteci ve müzisyen Sühan Ayhan, kendi besteleri ve sevilen şarkılardan oluşan özel repertuvarıyla Ankaralı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Önceleri” adlı konser, 29 Mart Pazar günü saat 20.00’de Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konserle ilgili bilgilendirmeyi sanatçının eşi, yorumcu ve metin yazarı Pınar Ayhan yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ayhan, müzikseverleri bu özel akşamda bir araya gelmeye davet etti. Pınar Ayhan, konserin Sühan Ayhan’ın farklı dönemlerde bestelediği eserleri bir araya getiren özel bir repertuvara sahip olduğunu belirtti. Programda, Türkiye’nin Eurovision finalinde birincilik elde ettiği “Yorgunum Anla”dan 2023 yılında yayımlanan “Önceleri” albümüne kadar uzanan geniş bir seçki yer alacak. Ayrıca sanatçının Pınar Ayhan’ın albümleri için bestelediği eserler de konser programında seslendirilecek.