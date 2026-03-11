Bahçeli 'talimat' verdi: MHP milletvekili ihraç talebiyle sevk edildi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın şunları yazdı:

"27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."