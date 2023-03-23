Süpermarket inşaatında Antik Roma mozaiği keşfedildi!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 14:26

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:32

İngiltere'nin Olney kasabasında, Aldi süpermarketinin inşaat alanını inceleyen arkeologlar, toprağa gömülü eski bir Roma mozaiğine rastladılar.

Olney'in alanı Roma eserleri ve yerleşimleri açısından zengin olduğu için yetkililer, marketin inşaatına başlamadan önce bir kazı yaptırmak istediler. Bunun için Oxford Archaeology'ye başvurdular.

Uzmanlar, mozaiğin MS. 43 ile 410 yılları arasında Britanya'nın Roma işgaline kadar uzanan bir villa ve hamamın parçası olduğunu düşünüyor.

Oxford Archaeology'de proje yöneticisi olan John Boothroyd şunları söyledi: "Sitenin konumu nedeniyle bazı dikkate değer Roma kalıntıları bekliyorduk, ancak bu fantastik mozaiğin keşfi bu beklentilerin çok ötesine geçti."

Araştırmacılar, "Açığa çıkarılan bölümlerin dış kenarlarında mavi ve krem rengi bir dekorasyon ve dolguda tipik Roma dekoratif unsurlarıyla kırmızı, beyaz ve mavi bir desen olduğunu" belirttiler.

Gayrimenkul geliştirme şirketinin yönetici direktörü Anthony Williamson, "Mozaik buluntu harika görünüyor ve hepimizi şaşırttı hiç beklemiyorduk" dedi.

Kaynak: ati