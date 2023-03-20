İnsan kafatasından yapılmış tarak bulundu!

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:54

Londra Arkeoloji Müzesi'ndeki arkeologlar, İngiltere, Cambridgeshire yakınlarındaki Bar Hill'deki Demir Çağı bölgesinde bulunan nadir ve benzersiz bir eser tespit ettiler: insan kafatasının bir kısmından yapılmış 2.000 yıllık bir tarak.

BAR HILL TARAĞI

Nesneye "Bar Hill tarağı" adını veren arkeologlar, keşfin Demir Çağı insanlarının yerel geleneklerini aydınlatabileceğine inanıyor. Britanya'da şimdiye kadar sadece iki insan kemiği tarağı bulundu ve ikisi de Bar Hill tarağının 15 mil yakınında ortaya çıkarıldı.

Londra Arkeoloji Müzesi'nden (MOLA) arkeoloji ekibi başkanı Michael Marshall yaptığı açıklamada, "Bu büyüleyici bulgunun, yalnızca Cambridgeshire'ın bu bölgesinde yaşayan Demir Çağı toplulukları tarafından yürütülen bir geleneği temsil etmesi olasıdır" dedi . "2000 yıl önce yaşayan insan gruplarında bu tür hiper-yerel etkileri görebilmek gerçekten şaşırtıcı."

Yıllar boyunca, Demir Çağı alanlarındaki arkeolojik kazılar, kol ve bacak kemiklerinden yapılmış aletler gibi insan kemiklerinden yapılmış çok sayıda eser ortaya çıkardı. Bu, birçok tarihçinin insan kemiklerini yeniden kullanmanın Demir Çağı Britanya'sında oldukça yaygın bir ritüel uygulama olduğuna inanmasına yol açtı. Hayvan kemiklerinden yapılan taraklar da oldukça yaygındı, hem tekstil işlerinde hem de saç şekillendirmede kullanılıyordu.

Kaynak: allthatsinteresting