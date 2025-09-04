Süpermen geri dönüyor:

DC evreninin merakla beklenen devam filmi "Man of Tomorrow" için tarih belli oldu. James Gunn’ın yönetmenliğindeki yapım, 9 Temmuz 2027’de sinemaseverlerle buluşacak.

SUPERMAN VE LEX LUTHOR KARŞI KARŞIYA

DC Films’in eş başkanı ve yönetmeni James Gunn, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda filmin adını ve vizyon tarihini açıkladı. “Man of Tomorrow” için paylaşılan görselde, Superman ile ezeli düşmanı Lex Luthor’un yan yana görülmesi dikkat çekti. Bu detay, yeni filmde Luthor’un Superman’e karşı geliştirdiği savaş zırhının ön planda olacağına işaret ediyor.

İLK FİLMDEN BÜYÜK BAŞARI

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Superman filmi, dünya çapında 611 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en çok izlenen süper kahraman yapımı olmuştu. Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, James Gunn’ın devam filmini hem yazıp hem yöneteceğini geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu.

DC EVRENİNDE YOĞUN TAKVİM

"Man of Tomorrow", 2026’da vizyona girerek "Supergirl" ve "Clayface" filmlerinden sonra izleyiciyle buluşacak. Ayrıca yeni Superman filmi, 1 Ekim 2027 için planlanan "The Batman Part II"den önce vizyona girecek.