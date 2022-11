Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali iki yıl aradan sonra başladı

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 2008 yılında sürdürülebilirlik kavramının ve birbiriyle etkileşim içinde olan sistemik sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, dünyanın farklı bölgelerindeki hikâyelerle ilham vermek ve yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı vermek amacıyla doğdu.

TOPLAM 26 FİLM

Festival ekibi sürdürülemezliğin temel sebebi olan ölçeği kaçmış, küresel ve sistemik olan sorunların görünürlüğünü sağlamanın ve bu gidişat ta kişisel ve kurumsal olarak rollerimizin neler olabileceğini tekrar değerlendirmek için belgesellerin iyi birer araç olduğunu düşünerek gösterimlerin ve festivallerin toplumsal dönüşümde katalizör olmasını istiyor.

Ekip, “Her sene seçtiğimiz belgesellerle izleyicilerin küresel ölçekte olan bitene dair bilgilerini güncellemeye çalışırken bundan da önemli bulduğumuz bir hissiyatı ve bir paradigmayı aktarmaya çalışıyoruz” diyor. Festival, sürdürülebilirlik tutkusu olan, sosyal ve ekolojik fayda üretmek isteyenlere yönelik hazırlanıyor.

SYFF2022 seçkisinde bu yıl uzun ve kısa metrajlı 26 adet film bulunuyor. Festival katılımcıları bu belgesellerle toplumun her kesiminden, her yaştan, her türlü zorlu koşullar içerisinden çıkan insanların kendilerine dert edindikleri konularda bitmek bilmeyen enerjileri, yaratıcılıkları ve azimlerini izleyecek. İzleyiciler; kadınları, çiftçileri, balıkçıları, gençleri, çocukları, yaşadığı bölgede denizi, kıyıları, ormanları, dağları, yaban hayatı, böcekleri, çiçekleri gözetenlerin çalışmalarından ilham alacak da diyebiliriz.