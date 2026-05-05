Tarık Akan’ın hayatı, Bakırköy’de sahneye taşındı: 'Anne Kafamda Bit Var'

Bakırköy Belediye Tiyatroları, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan’ın yaşam öyküsünden uyarlanan "Anne Kafamda Bit Var" adlı oyunun gala gösterimini yaptı.

Oyun, Tarık Akan’ın 1980’li yıllarda yaşadığı siyasi süreçleri ve bu dönemde maruz kaldığı itibar suikastı sonrası cezaevine uzanan yaşam kesitlerini sahneye taşıdı.

Sanatçının sinemaya olan bağlılığının önemli bir yer tuttuğu oyunun başrolünü, Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş üstlendi. Yoğun ilgiyle karşılanan gala gecesine Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra Akan’ın ailesi de katıldı.

"ÖDÜLE DOYMAYACAĞIZ"

Gecede konuşan Ovalıoğlu, "Çok sevdiğimiz Bakırköylü sanatçımız Tarık Akan’ın yazdığı kitabından uyarladığımız Anne Kafamda Bit Var oyununu bugün Bakırköy Belediye Tiyatrolarımız sahneye taşıdı. Muhteşemdi. Çok duygusal anlar yaşadık. Tarık Akan’ın ailesi de bizimle beraberdi, çok kıymetli sanatçılar bize bu gala gecesinde eşlik ettiler. Biz bu oyunumuzla Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın 35'inci sanat yılında ödüle doymayacağız. Emeği geçen herkese, Bakırköy aileme bu gururu bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNA ÇOK BAĞLANDIK"

Oyunun başrolünü üstlenen ve hazırlanma sürecine ilişkin bilgi veren BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ise "4 aylık bir prova süreci yaşadık. Oyun bizi o kadar içine çekti ki…Tarık Ağabeyin yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı bir roman olduğu için oyuncular olarak oyuna çok bağlandık. Oyuna kendimizi çok ait hissettik. Çok keyifli çalıştık. 11'inci oyunumuzu oynuyoruz, seyirci çok güzel geri dönüşler verdi, bu bizi daha da yüreklendirdi. Uzun yıllar oynayacağını düşündüğüm, Bakırköy Belediye Tiyatroları’na ve Bakırköy’ümüze çok yakıştığını düşündüğüm bir oyun oldu" diye konuştu.