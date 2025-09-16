Özgür Özel'den Tarık Akan'ın 9. ölüm yıldönümünde anma mesajı

Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Tarık Akan 16 Eylül 2016 tarihinde karaciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarık Akan'ın 9. ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz.

Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 9’uncu yıl dönümünde sevgiyle, özlemle anıyorum.