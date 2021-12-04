Televizyon

04 Aralık 2021 Cumartesi, 03:38

YAZGÜLÜ ALDOĞAN TELE1’DE



Nilüfer Bıyıklı Özdilek’in hazırlayıp sunduğu Başka Sohbetler’in bugünkü konuğu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve kültür sanat şefi Yazgülü Aldoğan olacak. Başka Sohbetler, her cumartesi ve pazar saat 12.00’de TELE1’de yayımlanacak.



BİR BABA VE ÇOCUKLARI



İranlı yönetmen Reza Mirkarimi’nin filmi “Castle Of Dreams (Şirin’in Kalesi)” bugün saat 22.00’de TRT 2’de yayımlanacak. İranlı yazar-yönetmen Reza Mirkarimi, sade tarzından ödün vermediği yeni filmi Şirin’in Kalesi’nde bir ailenin trajik hikâyesine odaklanıyor. Filmde hayatını bir türlü yoluna koyamayan bir adam yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenmek zorunda kalıyor. Bu süreç içerisinde çocukların babalarıyla ilgili hayallerinin yıkılması çok uzun sürmüyor. Şirin’in Kalesi, Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığını üstlendiği Şangay Film Festivali’nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazandı. Ayrıca filmin başrol oyuncularından Hamed Behdad da aynı festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Fil.de, Azadeh Nobahari, Hamed Behdad, Zhila Shahi rol alıyor.

