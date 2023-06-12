TGC ve Basın Müzesi kuruluş yıldönümleri sergiyle kutlandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:49

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:05

Serginin açılışında konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Kurucu Başkanımız Sedat Simavi’nin karikatürist olmasından da ilham alarak Cumhuriyetin 100. yılında bu sergiyi açıyoruz” diyerek cemiyetin aynı zamanda bağrında Cumhuriyet döneminin ünlü yazar, çizer, ressam ve karikatürist basın mensuplarını da barındırdığını dolayısıyla ustaları özlemle yâd ettiklerini ifade etti.

Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen de, “Cemiyetimiz çok partili demokrasiye geçerken 1946 yılında kuruldu. Bu anlamda kuruluşu basın özgürlüğü açısından büyük önem taşımaktadır” sözleriyle cemiyetin demokrasi açısından taşıdığı öneme işaret etti. Genel Sekreter Sibel Güneş ise, kurulduğu günden beri TGC’nin basının hafızası olan müzeyi ayakta tutmak için büyük çaba gösterdiklerini anlatarak, “Müzenin basının hafızası olmasının İBB yönetimi tarafından da değer görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gazetecilerin düzenli tutuklandığı, habere erişimin engellendiği bir ülkede habercilerin hafızası olan müzenin varlığını koruması son derece önemlidir” dedi.

Basın Müzesi’nde 9 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında açık kalacak olan sergide aralarında Abdi İpekçi, Ethem Çalışkan, Ercan Akyol, Necmi Rıza Ayça, Vasfiye Özkoçak’ın olduğu gazetecilerin yaptığı resim ve karikatürler ile gazetecileri çizen İbrahim Balaban, Bedri Rahmi gibi ressamların 50’ye yakın tablosu yer alıyor.

Resimaltı: Turgay Olcayto ve Altan Öymen Ethem Çalışkan’ın “Abdi İpekçi” ve Abdi İpekçi’nin “Burhan Felek” tablolarının önünde.