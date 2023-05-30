TGC'den RTÜK'e flaş çağrı!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:53

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı.

Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC); RTÜK’ün bağımsız medya kanallarının seçim yayınlarına ilişkin inceleme başlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

RTÜK'E ÇAĞRI

Yapılan açıklamada, "RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TGC tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), T24 yazarı, üyemiz Çiğdem Toker’in 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Fox TV’deki ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ ifadesi hakkında rapor hazırladığını; Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV kanallarını da incelemeye aldığını duyurdu.

“RTÜK’ÜN GÖREVİ SEÇİM BİTER BİTMEZ MEDYAYI TEHDİT ETMEK DEĞİLDİR”

RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir. Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir.

“RTÜK’Ü TÜM ÜLKENİN YURTTAŞ YARARINI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞLA KENDİNİ GÜNCELLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”