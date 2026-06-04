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'The Imperial Russian Ballet Company', Romeo ve Juliet balesi ile Türkiye turnesine çıkacak

'The Imperial Russian Ballet Company', Romeo ve Juliet balesi ile Türkiye turnesine çıkacak

4.06.2026 20:41:00
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'The Imperial Russian Ballet Company', Romeo ve Juliet balesi ile Türkiye turnesine çıkacak

"The Imperial Russian Ballet Company" tarafından Romeo ve Juliet balesi Ankara, İstanbul ve İzmir'de izleyiciyle buluşacak.
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Dünya çapında üne sahip "The Imperial Russian Ballet Company", Türkiye turnesi kapsamında bale repertuvarının önde gelen eserlerinden Romeo ve Juliet balesini Ankara, İstanbul ve İzmir'de izleyiciyle buluşturacak.

Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994'de kurulan ve pek çok uluslararası festivalde yer alan "The Imperial Russian Ballet Company", Romeo ve Juliet balesinin Türkiye turnesini yapacak.

Eser, Ment Event-Armoni organizasyonuyla 8 Haziran'da Ankara ATO Congresium, 10 Haziran'da İzmir Aşık Veysel Açıkhava Sahnesi ve 12 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlere sunulacak.

Koreografisini Leonid Lavrovskiy, yönetmenliğini Gediminas Taranda'nın üstlendiği eserin sahne tasarımını Evgeniy Lysik, kostüm tasarımını ise Anna Ipatyeva yaptı.

William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi "Romeo ve Juliet"i, baleye Sergey Prokofyev uyarladı.

Klasik bale repertuvarının önde gelen eserlerinden olan eser, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

İlgili Konular: #Bale #Romeo ve Juliet

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