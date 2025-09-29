'Timsah Ateşi' son oyunuyla sahnelere veda ediyor

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın ortak yapımı olan “Timsah Ateşi”, ilk kez 2021 yılının Aralık ayında "perde" demişti. Dört sezondur sahnelenen Timsah Ateşi, son üç oyun ile seyirci karşısına çıkacak. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in yer aldığı oyun, önce 2 Ekim Perşembe Ankara’da, ardından İstanbul’daki son iki oyunla sahnelere veda edecek.

Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ödüllü iki oyuncu Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü iki kızkardeşi canlandırıyor. Eryiğit’in Alannah karakterine hayat verdiği, Ergüçlü’nün ise Fianna karakterinde performans sergilediği oyunda ikilinin etkileyici oyunculuğuna Hidayet Erdinçbabaları Peter Devlin karakteriyle eşlik ediyor.

Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, dört sezondur izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino” olarak tanımlanan “Timsah Ateşi”, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahnelendi. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 5’inci sezonunda 3 oyunla seyircilerle son kez buluşacak.

OYUN TAKVİMİ

2 Ekim – Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Ankara)

20 Ekim – Caddebostan Kültür Merkezi (İstanbul)

26 Ekim – Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi (İstanbul)