Tiyatrodan sergiye, konserden festivale... İstanbul'da birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak!

İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

St. Petersburg Eifman Balesi, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında bugün ve yarın "Rus Hamlet" eserini sahneleyecek. Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

AKM'de ayrıca 2-5 Haziran'da "Maria" ve "Öldürdüğün Şeyler" filmleri izlenebilecek.

"Kel Diva", "Afife" oyunları bugün ve yarın, "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu ise yarın Zorlu PSM'de sahnelenecek.

DÜNYACA ÜNLÜ GRUPLAR SAHNE ALACAK...

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

Yarın AKM'de Çimen Yalçın, Mustafa Gökay Ferah, Neşe Demir ve Tekin Büyükkaya'nın solistliğinde Bahar Konseri gerçekleşecek.

Emir Can İğrek, bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde, Simge 6 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 4 Haziran'da "Kıtanın Ahengi: Avrupa'dan Polonya Müziği" konseri gerçekleşecek.

Gökhan Türkmen, 4 Haziran'da Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, 7 Haziran'da Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahne alacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan "İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu.

Hattat Savaş Çevik'in öğrencilerinin Ma'kıli türünde hat eserlerine yer verilen "Mizan" sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde görülebiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformunun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırladığı "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğinde ​​​​​​​hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Yeditepe Bienali", 18 Haziran'a kadar İstanbul'da Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeninde sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçı Seyed Davoud'un son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.