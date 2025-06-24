Tonguç Ödülü, Ders Belgeliği'ne verildi

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı (İHTBV) tarafından verilen İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulama Ödülü, bu yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'na bağlı "Ders Belgeliği İşliği" öğrencilerine törenle sunuldu. Törende konuşan İHTBV Başkanı ve yazarımız Işık Kansu, vakfın yürüttüğü belgelik çalışmaları konusunda bilgi verdi ve ödülün sürdürülmesi için çaba göstereceklerini söyleyerek, Tonguç ödülünü alan Ders Belgeliği öğretmen ve öğrencilerini kutladı. Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Günay Güner ve Prof. Dr. H. Haluk Erdem’in ödül süreciyle ilgili bilgi sunmasının ardından Dr. Niyazi Altunya ve Mustafa Gazalcı, "Ders Belgeliği İşliği" öğrencileri Ezgi Kaplan, Aslıhan Mumcu ve Hatice Bayram'a ödül plaketini sundular. Vakıftaki törene, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Birsen Atmaca, Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan ve yöneticileri, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Prof. Dr. Esergül Balcı da katıldı.