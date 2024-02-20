Tralleis Antik Kenti'nin önemi: Dünya'nın ilk notalı müzik eseri burada bulunuyor

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:47

Aydın'ın zengin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla çalışmalar yapan Eski Eserler Sevenler Derneği, Tralleis Antik Kenti'nin korunması ve turizm destinasyonu haline getirilmesi için bir öneride bulundu. Dernek Başkanı Mehmet Özçakır, derneğin 50. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Aydın'ın tarihi zenginliğine vurgu yaparak, Tralleis'in turizm alanına kazandırılmasının kente büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Özçakır, Aydın'ın tarihi kentler ve kültürel varlıklar bakımından oldukça zengin olduğunu ancak yerelde tarih bilincinin yetersizliği nedeniyle bu eserlerin bakımsız ve terkedilmiş durumda olduğunu ifade etti. Özellikle Tralleis Antik Kenti'nin önemine dikkat çeken Özçakır, bu antik kentin turizm destinasyonu merkezi haline getirilerek Aydın ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ancak Özçakır, Tralleis ve Arsenal bölgesinde halen askeri tesislerin bulunduğunu ve bu durumun tarihi bir ayıp olduğunu belirtti. Arkeolojik Sit Alanları yasasına göre bu alanların korunması gerektiğini hatırlatan Özçakır, Tralleis Antik Kenti'nin üzerindeki askeri tesislerin kaldırılması ve antik kentin restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Özçakır, Aydın'ın geçmişinde Yunan işgalcilerin neden olduğu tahribata da dikkat çekerek, şehrin büyük bir kısmının o dönemde yok edildiğini ve günümüze ulaşabilen yapıların sayısının çok az olduğunu belirtti. Bu nedenle tarih bilincinin geliştirilmesi ve Aydın'ın tarihi mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Aydın'daki tarihi eserlerin duyarsızlık nedeniyle yıkılarak yerlerine kimliksiz binaların yapıldığına da değinen Özçakır, bu durumun kentin tarihini ve kültürel dokusunu kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Aydın'ın tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için daha fazla bilinç ve çaba gerektiğini vurguladı.