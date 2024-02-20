Tralleis Antik Kenti'nin önemi: Dünya'nın ilk notalı müzik eseri burada bulunuyor

Aydın’ın tarih sevdalıların bir araya geldiği Eski Eserler Sevenler Derneği’nin Başkanı Mehmet Özçakır, 50. kuruluş yıldönümünde Tralleis Antik Kenti’ne dikkat çekti. İlk yerleşim yerlerinden kabul edilen bölgenin uzun yıllar ihmal edildiğini belirterek “Dünyanın ilk notalı müzik eserinin bulunduğu Tralleis’te, Ulusal ve Uluslararası Müzik Festivali yapılmalıdır. Tüm dünyaya seslenecek olan bu tanıtım, Aydın ekonomisini uçuracaktır" dedi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:46
Tralleis Antik Kenti'nin önemi: Dünya'nın ilk notalı müzik eseri burada bulunuyor
Abone Ol google-news

Aydın'ın zengin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla çalışmalar yapan Eski Eserler Sevenler Derneği, Tralleis Antik Kenti'nin korunması ve turizm destinasyonu haline getirilmesi için bir öneride bulundu. Dernek Başkanı Mehmet Özçakır, derneğin 50. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Aydın'ın tarihi zenginliğine vurgu yaparak, Tralleis'in turizm alanına kazandırılmasının kente büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Göz Atın
Ömer Günel: Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız

Ömer Günel: Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız
Aydın’da sezon erken bitti! Sadece 2 ay sürdü...

Aydın’da sezon erken bitti! Sadece 2 ay sürdü...

Özçakır, Aydın'ın tarihi kentler ve kültürel varlıklar bakımından oldukça zengin olduğunu ancak yerelde tarih bilincinin yetersizliği nedeniyle bu eserlerin bakımsız ve terkedilmiş durumda olduğunu ifade etti. Özellikle Tralleis Antik Kenti'nin önemine dikkat çeken Özçakır, bu antik kentin turizm destinasyonu merkezi haline getirilerek Aydın ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ancak Özçakır, Tralleis ve Arsenal bölgesinde halen askeri tesislerin bulunduğunu ve bu durumun tarihi bir ayıp olduğunu belirtti. Arkeolojik Sit Alanları yasasına göre bu alanların korunması gerektiğini hatırlatan Özçakır, Tralleis Antik Kenti'nin üzerindeki askeri tesislerin kaldırılması ve antik kentin restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Özçakır, Aydın'ın geçmişinde Yunan işgalcilerin neden olduğu tahribata da dikkat çekerek, şehrin büyük bir kısmının o dönemde yok edildiğini ve günümüze ulaşabilen yapıların sayısının çok az olduğunu belirtti. Bu nedenle tarih bilincinin geliştirilmesi ve Aydın'ın tarihi mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Aydın'daki tarihi eserlerin duyarsızlık nedeniyle yıkılarak yerlerine kimliksiz binaların yapıldığına da değinen Özçakır, bu durumun kentin tarihini ve kültürel dokusunu kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Aydın'ın tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için daha fazla bilinç ve çaba gerektiğini vurguladı.


aydın haberleri Tralleis Antik Kenti haberleri ilk notalı müzik eseri haberleri

İlgili Haberler

Antik kentte 'dedektörlü' talan: 'Arkeolojiye sıkılmış bir kurşun bu'

Antik kentte 'dedektörlü' talan: 'Arkeolojiye sıkılmış bir kurşun bu'
Dara Antik Kenti'nde bulundu! 400 metre uzunluğunda 1500 yıllık...

Dara Antik Kenti'nde bulundu! 400 metre uzunluğunda 1500 yıllık...
Amazon ormanlarında 2 bin 500 yıllık antik kent bulundu

Amazon ormanlarında 2 bin 500 yıllık antik kent bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin'de hasat başladı: 175 bin ton rekolte bekleniyor! Tarlada kilosu 24 lira

Mersin'de hasat başladı: 175 bin ton rekolte bekleniyor! Tarlada kilosu 24 lira
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu
Zeki Demirkubuz’un Türk futbolu isyanı: 'Bu işkenceye neden katlandığımı sorguluyorum'

Zeki Demirkubuz’un Türk futbolu isyanı: 'Bu işkenceye neden katlandığımı sorguluyorum'
Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!

Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!
Kült filmlerin çekildiği yerler

Kült filmlerin çekildiği yerler
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!
Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!

Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!
Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’

Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’