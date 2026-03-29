Troya Ödülleri’nde 30. yıl: Kültüre emek verenler onurlandırılacak

1992 yılında Bakırköy’de kurulan Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Türkiye’de kültürel birikimin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını 30 yıldır sürdürüyor. Dernek, kuruluşundan bu yana yalnızca folklor araştırmalarıyla sınırlı kalmayarak; halk kültürünün yaşatılması, çağdaş sanatla buluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok yönlü bir mücadele yürütüyor.

Bu anlayışın en görünür adımlarından biri olan Troya Kültür-Sanat Ödülleri de, pandemi dönemi hariç kesintisiz biçimde her yıl düzenlenerek bir gelenek haline geldi. Dernek, ödüller aracılığıyla yalnızca sanatsal başarıyı değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk, aydınlanmacı duruş ve kültürel süreklilik için verilen emeği de görünür kılmayı hedefliyor.

‘AYDINLANMACI KÜLTÜRE KATKI’ VURGUSU

Troya Kültür-Sanat Ödülleri; ulusal kültürün korunması, zenginleştirilmesi ve yozlaşmadan gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren isimlere veriliyor.

Dernek, ödül kriterlerini “çağdaş, demokratik, laik ve aydınlanmacı kültürün oluşumuna katkı sunmak” olarak tanımlarken; seçilen isimlerin yalnızca kendi alanlarında üretim yapan sanatçılar değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan kültür insanları olmasına dikkat çekiliyor.

Bu yıl 30’uncusu verilen ödüller de aynı anlayışla belirlendi.

ÖDÜL SAHİPLERİ ŞÖYLE AÇIKLANDI:

Atatürkçülük: Ayşe Yüksel

Ayşe Yüksel Çağdaş Halk Müziği: Kerim / Selim Altınok

Edebiyat: Sema Kaygusuz

Fotoğraf: Ali Öz

Halk Müziği: Seval Eroğlu

Halk Oyunları: Nejdat Şaşi

Oğuz Tansel Çocuk Yazını: Ayfer Gürdal Ünal

Plastik Sanatlar: Emine Yedikuvvet

Pertev Naili Boratav Halkbilimi: Süleyman Şenel

Sinema: Alican Sekmeç

Şiir: Leyla Şahin

Tiyatro: Nedim Saban

Bu yılın dikkat çeken başlıklarından biri ise Troya Özel Ödülü oldu. Özel ödül, eğitim alanındaki hak arama mücadelesiyle gündeme gelen İtalyan Lisesi’ndeki grevci öğretmenlere verildi. Bu tercih, ödüllerin yalnızca sanat alanıyla sınırlı olmadığını; toplumsal mücadele ve hak arayışının da bu çerçevede değerlendirildiğini ortaya koydu.

TÖREN 11 NİSAN’DA BAKIRKÖY’DE

Troya Kültür-Sanat Ödülleri Töreni, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul Bakırköy’de bulunan İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tören programı kapsamında saat 19.00’da kokteyl düzenlenecek. Ardından, Dernek Başkanı A. İlhan Gülek’in hazırladığı “El Ele, Elden Ele” adlı özel gösteri sahnelenecek.

Gecenin sunuculuğunu sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer üstlenecek. Ödül töreni ise saat 20.30’da başlayacak.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Dernek yetkilileri, Troya Ödülleri’nin yalnızca bir ödül organizasyonu olmadığını; aynı zamanda Türkiye’nin kültürel belleğini koruma ve güçlendirme çabasının bir parçası olduğunu vurguluyor.

Her yıl farklı disiplinlerden isimlerin ödüllendirilmesiyle, sanatın ve kültürün tüm alanlarına yayılan bir dayanışma ağı oluşturulması hedefleniyor.

yılında da Troya Kültür-Sanat Ödülleri, bu çizgiyi sürdürerek hem geçmişin birikimini görünür kılıyor hem de geleceğe yönelik kültürel bir hat kurmayı amaçlıyor.





