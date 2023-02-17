Tuğba Tekerek’ten ‘Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü’

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 00:01

“Siyasi iktidarın uzantısı olarak faaliyet gösteren, akademisyen alımlarının da konferansların da kulüp kuruluşlarının da siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda yapıldığı [...] Taşra üniversitelerinin artık binlerce lisansüstü öğrencisi de yetiştirdiği, lisanstan sonra lisansüstü eğitimin de değersizleştirildiği, taşradaki ‘siyasi iktidarın uzantısı üniversite’ modelinin büyük şehirlerde iyiden iyiye yerleştiği, ülkenin tamamında yükseköğretimin taşralaştığı bir dönemdeyiz.” Kitaptan...

Tuğba Tekerek, tas¸ra u¨niversitelerinin akademik ve sosyal yaşamını, amfilerinden kampu¨s camilerine, kafelerinden yurtlarına ayrıntılı bir s¸ekilde resmettiği Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü (İletişim Yayınları) kitabında, u¨lke çapında yayılan u¨niversiteler, AKP iktidarının “arka kampu¨su¨” olarak niteliyor. Saha go¨zlemlerine, uzun go¨ru¨s¸melere ve 8 yıllık aras¸tırmasına dayandırdığı kitabında Tekerek, birc¸ok yerde üniversitede akademisyenlerin tu¨m derslerin hocası olmak zorunda kalmasını ve o¨gˆretimin sistematik bic¸imde ilahiyatlas¸masını bu gidis¸atın o¨nemli unsurları olarak görüyor.

Kitabında tas¸ra u¨niversitelerinin istihdam, ihale ve diğer boyutlarıyla, ekonomi-politik ac¸ıdan da genis¸ bir havuz olus¸turduğunu vurgulayan Tekerek, her s¸eye karşın bir s¸eyler o¨gˆrenme, ufkunu genis¸letme hevesi tas¸ıyan o¨gˆrencilerin, genc¸lerin seslerini de duyuruyor.



Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü / Tuğba Tekerek / İletişim Yayınları / 400 s. / 2023.