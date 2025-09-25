'Turan Erol Sanat Ödülleri' için geri sayım başladı

Çankaya Belediyesi, sanat dünyasının usta ismi Turan Erol’un adını yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez “Turan Erol Sanat Ödülleri”ni düzenliyor.
Başvurular 1 Haziran’da başladı ve 1 Ekim 2025’e kadar devam edecek. Ön değerlendirme sonuçları 29 Ekim’de açıklanırken, ödül kazanan eser 15 Kasım 2025’te duyurulacak.
Ödül töreni 13 Şubat 2026’da yapılacak. Seçilen eserler ise 14 Şubat–5 Mart 2026 tarihleri arasında sergilenecek.
Sanatın kalbinin attığı Çankaya’da gerçekleştirilecek etkinlik, sanatseverlere usta ressam Turan Erol’un adını taşıyan yeni bir gelenek sunmayı hedefliyor.