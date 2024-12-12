“Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü” ödüllü belgeseli Londra’da izleyici ile buluşuyor!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:49

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:50

Çağdaş bir cumhuriyet kadını, idealist bir bilim insanı olan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ilham verici yaşam öyküsünün ele alındığı, gazeteci Özlem Özdemir’in yapımcılığı ile hazırlanan “Türkan” Belgeseli, Londra prömiyerini yapacak. Limehouse Library Hotel’de yapılacak Etkinliğe katılacak olan Özlem Özdemir, gösterimin ardından katılacağı söyleşide konukların sorularını yanıtlayacak.

Türkan Saylan’ın 89. doğum gününe armağan olarak düzenlenen belgesel gösterimi sonrasında “Eğitimde Burs Vermenin Önemi” konulu söyleşi düzenlenecek. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar da konuşmacı olarak etkinliğe katılacak.

'ÖRNEK ALINACAK BİR BİLİM İNSANI'

Belgeselin yapımcılığı yanında senaryo ile seslendirmesine de imza atan gazeteci, araştırmacı-yazar Özlem Özdemir, Türkan Saylan’ın dünyaca tanınması gereken bir isim olduğunun altını çizerek, “Bu belgeselde, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi için çabalayan bir bilim insanının bir kadın olarak yaşamı ele alınıyor. Ayrıca siyasi nedenlerle yıpratılan Türkan Saylan adının, tertemiz bir şekilde gençlere hatta dünyadaki insanlara ulaşması ve de örnek alınacak bir bilim insanı olarak yaşatılması bu projedeki en önemli amaçtı. Fikirden yapım aşamasına kadar heyecanımı paylaşan ve yapımının destekçisi olan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e bir kez daha teşekkür ederim. Filmin yönetmenliğini üstlenerek şahane bir işe imza atan ve desteğine minnet borçlu olduğum yönetmenim Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın hakkı ödenmez. Ne mutlu ki benim etrafımda da Cumhuriyet’i yükselten kadınlar var ve birlikte bizim hikâyelerimizi yazıyoruz” dedi.





Belgeselin dünyanın her yerinde izlenmesini dilediğini aktaran Özdemir, “Belgeselin Londra’da gösterilecek olmasından dolayı heyecan duyuyorum. Bu anlamlı etkinliği mümkün kılan yine bir başka kadın, Sectoral Events şirketinin sahibi Arzu Güler’e çok teşekkür ederim” dedi.

Belgeselin Londra prömiyeri Sectoral Events tarafından, 638 Commercial Road E14 7HS adresinde bulunan Limehouse Library Hotel’de Londra’daki Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Etkinlikte belgesel İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Geliri ÇYDD Eğitim projelerine aktarılacak.