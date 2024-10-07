Türkiye Felsefe Kurumu 50. Yaşında

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:03

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:03

İlk konferansı, "Değer ve Anlam: Çağımızı Anlama Çabasında Yol Gösterici İki Kavram" başlığıyla veren TFK Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, "Yanlış bir özgürlük anlayışı yüzünden yabancılaşıyoruz" dedi.

Eş zamanlı çeviriyle yedi oturumda gerçekleşen kongrede TFK üyesi felsefecilerin yanı sıra konuk akademisyenler William L. McBride, Luca Maria Scarantino, Klaus Leisinger, Alexander Chumakov, Richard Falk, Federico Mayor, Yersu Kim, Gabriel Vargas Lozano 21.Yüzyılda dünyanın global sorunları karşısında felsefecilerin rol ve görevleri bağlamında önemli bildiriler sundular. Kuçuradi'ye insan hakları savunuculuğunda verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ettiler.

Global Values Alliance Foundation Başkanı Leisinger, "Zor Zamanlarda Kurumların Sorumlulukları" başlıklı konuşmasında, "Herkes çevreyi koruma ve toplumsal sorumluluklarla ilgili küresel problemleri görüyor ama adım atmıyor. Çünkü özellikle özel sektör içinde bulunulan liberal ekonomik sistemin baskısı ile kar etmek zorunda." diyerek dünyada yaşanan curcunayı sorguladı.

Prof. Dr. Falk ise, "21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Küresel Güvenlik: Felsefi bir Sorgulama" başlıklı konuşmasında, "Etik ve kanun olmadan farklı toplumların yönetişimini sağlayamayız. Uluslararası hukuk var küresel yok. Birleşmiş Milletler kontrollü icra gücü olmadığı için fonksiyonunu yerine getiremiyor." diyerek savaşı engellemek için kurulan BM'nin işlevsizliğinin nedenlerini dile getirdi.

