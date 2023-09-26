Türkiye’de ilk kez düzenlenen konserde Dolu Kadehi Ters Tut’u hayranları yönlendirdi: Karar izleyicinin...

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

Bugüne kadar Avusturya, Ürdün, Japonya ve Macaristan’da yapılan konser serisi, ekimde Amerika’ya, ardından seneye İsviçre’ye gidecek.

Her ülkenin popüler müzisyen veya müzik gruplarını izleyiciyle buluşturan konserler, yeni, farklı ve renkli bir izleme tecrübesi sağlıyor... Küçükçiftlik Park’ı dolduran binler konserin gidişatına, kollarındaki bileklikleri kullanarak kendileri karar verdi. Grubun sorduğu sorulara yönelik havaya kalkan bilekliklerin ortaya çıkardığı kırmızı ve mavi ışıklar güzel görüntüler oluşturdu. Bu soruların bir kısmı kendi şarkılarını farklı türlerde (Örn. Rock mı reggae mi? Elektronik mi rap mi? Ya da koroyla mı yaylı orkestrayla mı? gibi...) söylemek üzerineydi. DKTT, reggea, elektronik ve rock türünde kendi şarkılarını yeniden yorumladı. Bir şarkıda da Vokal Akademi, şefleri Başak Doğan’la birlikte gruba eşlik etti.

GECENİN SÜRPRİZİ

Konserde gruba müzik dünyasının sevilen isimleri de konuk oldu. Genç müzisyen Selin “Olabilirdik” parçasında gruba katılırken Ozbi, “Bayılırız Deliliğe” parçasını grupla birlikte söyledi. Gecenin büyük sürprizi ise Athena’ydı. “Serseri Mayın” şarkısını Dolu Kadehi Ters Tut ve Athena birlikte söylerken coşku doruğa çıktı.

Böylesine “farklı bir konser” için Dolu Kadehi Ters Tut grubu biçilmiş kaftan gibi gözüktü. Hem grup hem kitlesi genç ve dinamik. Aralarda “Paptırcem” sunuculuk yaptı. Özetle daha önce yaşanmamış bir konser deneyimi Türkiye’de ilk kez yapıldı. Hayranları sevdikleri grubu bir daha dinleyemeyecekleri bir şekilde dinlemiş oldu. Müzisyenler için de yeni bir meydan okumaydı bu. Umarız gelecek senelerde de aynı sahne kurulur.

Öte yandan mayıs ayında Redbull Jukebox’ın Macaristan’daki konserini de izleme şansını yakalamış biri olarak, İstanbul hem prodüksiyon hem de müzikal açıdan çok daha başarılı bir konser yaşattı denilebilir.