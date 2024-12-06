Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısına Aydilge’den tepki: ‘Kadın bedenin aşağılandığı…’

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:50

Güncelleme: 06.12.2024 - 00:52

Spotify '2024 wrapped' sonuçlarına göre Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

'Cıstak' şarkısının Türkiye’de en çok dinlenen parça olmasına şarkıcı Aydilge’den tepki geldi.

Aydilge, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. ''Aldım marka, bakmıyo'm faturasına, Adı Katarina, verdim tam arasına'' gibi sözleriyle ve de ''Tanıştım Bebek'te, adı Natasha, Dedim, "Uzatma bebek, yat aşa'" gibi söylemleriyle kalpleri fethetmiş bu şarkı:)

Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve birşeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar evet. Nakaratında ''Hadi cıstak, cıstak, cıstak, Manitalar ıslak, ıslak, ıslak...'' diye eşlik ediyor herkes. Kabul etmeliyiz ki bu bizim kültürümüzün bir parçası oldu evet. Gittikçe materyalistleşen ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret gören bir yanımız var. Ama yılmak yok.

Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da, biz de bunun ataerkil ayrımcılığın, maddeye tapınma dürtüsünün bir yansıması ve pekiştiricisi olduğunu anlatmaya ve eleştirme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler, ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama bazen gıda zehirlenmesi de olur.”