Türkiye'nin iyi niyet elçisi: Demet Evgar

08 Mart 2022 Salı, 04:00

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (Un Women), Toplumsal cinsiyet ve özellikle kadın konusunun BM’de kurumsal bir mantıkla yürütülmesi amacıyla 2010 yılında kuruldu. O tarihten bu yana çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. Basın toplantısında konuşan, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova’nın da altını çizdiği gibi eşitsizliklere karşı daha cesur ve daha hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Demet Evgar’ı iyi niyet elçisi olarak neden seçtiklerini ise “Kitlelere ulaşabilen sanatı ve eşitliğe duyduğu inançla Demet Evgar, toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol model” sözleriyle ifade etti.

KADINLARIN HİKÂYESİ...

İyi niyet elçisi ilan edilen Demet Evgar “Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi “İyi Niyet Elçisi” ilan edilmek tabiiki büyük bir gurur fakat büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin ortaklığıyla güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikâyesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum."

Bu yola Ben Kadınım Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum diyerek çıktık. Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikâyeleri sunabilmek istiyorum.” dedi.

Toplantıda, BM Türkiye Programlar yöneticisi Zeliha Ünaldı ile Demet Evgar, organizasyonda BM Kadın Birimi tarafından Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmesi ve #BenKadınım projesi hakkındaki düşünceleri üzerine kısa bir söyleşi de yaptı.

Merkezine farkına varma, değişme ve değiştirme eylemlerini alan #BenKadınım, kadınların varlıklarını ve benliklerini başkaları üzerinden tanımlamadan kendi hikâyelerinin başrolü olmaları gerektiğini vurguluyor. Kampanya ile BM Kadın Birimi ve Demet Evgar, topluma sirayet eden ve eşitsizlikleri besleyen normları yıkarak her kadının hayalini gerçekleştirebilmesi için uygun ortam sunmayı hedefliyor.