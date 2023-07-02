TYS'den Sivas açıklaması: İnsanlık suçlarına zamanaşımı olmaz

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Türkiye Yazarlar Sendikası üyelerini bugün saat 09.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi önünde buluşmaya davet eden Özyalçıner, günün anlamına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“30 yıl oluyor; serbestçe düşünüp yazanları, din, dil, ırk ayrılığı bilmeyenleri düşüncelerini özgürce açıklamak isteyince acımasızca yaktılar. Yakmakla kalmadılar. 33 güzelim canın hesabını sordurmadılar. Bugüne kadar sürdürdükleri mahkemelerle engellediler. Şimdi de zaman aşımına uğratmak istiyorlar. Oysa insanlığa karşı işlenmiş hiçbir suç zaman aşımına uğratılamaz, uğratılmamalı. Onun için hep buradaydık! Bugün de buradayız! Yakılan canlarımızın hesabını bir kez daha hep birlikte yüreklerimiz yana yana soruyoruz.

Biliyoruz onlar ölmedi. Her biri sazıyla sözüyle aramızda. Yaşıyor.

Ne yapsalar düşünceyi, şiiri, türküyü öldüremezler. Çünkü onlar söylenen her bir şiirle, her bir türküyle, küllerinden doğarak bize katılıyor. Bugün de o yangın sürüyor. Süren, sürdürülen o yangını birlikte söndürmemiz için aramızdalar.”