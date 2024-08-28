Ücretsiz 30 Ağustos konserleri... İzmir'de 30 Ağustos'ta hangi konserler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlanacak. İzmir'in çeşitli bölgelerinde düzenlenecek konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek... İşte 30 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleştirilecek etkinlikler!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun çeşitli bölgelerinde etkinlikler yurttaşlar ile buluşacak. İzmir'de pek çok isim sahne alacak... İşte İzmir'de 30 Ağustos etkinlikleri...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü Kortej Yürüyüşü gerçekleşecek.
Bornova Bayraklı Sınırı'nda saat 20:00'de başlayacak yürüyüşün ardından saat 21:00'de Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda İlyas Yalçıntaş konseri düzenlenecek.
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